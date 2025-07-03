Bild: Германия ищет пути поставок вооружений Украине на фоне отмены поставок США

По информации Bild, в Берлине активно прорабатывается временное решение: Германия готова профинансировать поставку двух комплексов Patriot, которые Киев получит от США. Запрос на такие поставки был направлен министру обороны США Питу Хегсету несколько недель назад. Ранее Украина безуспешно пыталась приобрести эти системы напрямую, но затем обратилась за поддержкой к немецким властям.