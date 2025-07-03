Bild: Германия ищет пути поставок вооружений Украине на фоне отмены поставок США
Германия пытается найти альтернативные пути поставок вооружений Украине на фоне прекращения американской военной помощи и ведет переговоры о секретной сделке с США по передаче Киеву систем ПВО. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Ключевым вопросом остаются зенитно-ракетные комплексы Patriot. В настоящий момент у Украины есть лишь четыре таких системы, что недостаточно для эффективной обороны, особенно с учетом ограниченного количества пусковых установок и ракет.
По информации Bild, в Берлине активно прорабатывается временное решение: Германия готова профинансировать поставку двух комплексов Patriot, которые Киев получит от США. Запрос на такие поставки был направлен министру обороны США Питу Хегсету несколько недель назад. Ранее Украина безуспешно пыталась приобрести эти системы напрямую, но затем обратилась за поддержкой к немецким властям.
При этом в Берлине опасаются, что администрация Трампа может отклонить и немецкий запрос, что обсуждалось на последнем заседании кабинета министров.
Тем временем Германия и ее союзники рассматривают возможность выделения Украине комплексов Patriot из собственных запасов. По оценкам источников в сфере безопасности, Россия активно пытается истощить украинские запасы ракет Patriot, проводя регулярные авиаудары по критической инфраструктуре.
1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.
3 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г.