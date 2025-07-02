К чему может привести приостановка поставок вооружений США Украине

По информации The Guardian, европейские союзники Украины продолжают пытаться восполнить «некоторые пробелы» в области поставок боеприпасов для нужд ВСУ, однако уже смирились с тем, что приостановка поставок со стороны США внесла серьезный дисбаланс. Великобритания, по данным издания, не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США, как и другие государства – члены ЕС.