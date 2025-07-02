К чему может привести приостановка поставок вооружений США Украине

К чему может привести приостановка поставок вооружений США УкраинеСогласно оценке западных СМИ, такое решение может существенно ослабить ВСУ
С 1 июля Пентагон официально приостановил поставки ряда видов вооружений Украине, включая зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы. Решение вызвало резонанс как в Киеве, так и в странах Запада, особенно на фоне обострения боевой обстановки на линии фронта.
Как сообщила Politico со ссылкой на три источника, поставки были приостановлены из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. Речь идет о снарядах для артиллерии, зенитных ракетах и высокоточных боеприпасах, включая ракеты GMLRS, используемые в системах HIMARS, а также ракетах для систем ПВО и ПРО Patriot.
Решение о паузе было принято еще в начале июня, однако вступило в силу только 1 июля. Инициатором пересмотра запасов и временного ограничения поставок выступил руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. По словам представителя Белого дома Анны Келли, приоритет отдается национальной безопасности США: «Мы приняли это решение, чтобы поставить интересы Америки на первое место».
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи. Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца поблагодарила США за поддержку, но подчеркнула «критическую важность» укрепления противовоздушной обороны.
По данным немецкой газеты Bild, украинские запасы боеприпасов могут иссякнуть уже к концу лета. Военный эксперт Карло Масала отметил, что ситуация становится опасной, и Киев может быть вынужден искать экстренные поставки в Европе.
По словам эксперта Bloomberg, военного аналитика Джека Уотлинга, прекращение поставок боеприпасов ограничит возможности ВСУ наносить удары вглубь фронта. «Короче говоря, это решение будет стоить Украине [много] жизней и территорий», – сказал он.
По информации The Guardian, европейские союзники Украины продолжают пытаться восполнить «некоторые пробелы» в области поставок боеприпасов для нужд ВСУ, однако уже смирились с тем, что приостановка поставок со стороны США внесла серьезный дисбаланс. Великобритания, по данным издания, не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США, как и другие государства – члены ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что решение США обусловлено истощением собственных складов. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», – добавил он.
10 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил на слушаниях в Конгрессе, что в бюджете США на 2026 г. предусмотрено сокращение финансирования Ukraine Security Assistance Initiative — программы, через которую закупаются вооружения для Украины. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт» и «ориентирована на мирное урегулирование путем переговоров».