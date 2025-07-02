В МИД Украины пригласили временного поверенного в делах США

В МИД Украины пригласили временного поверенного в делах СШАПричиной вызова стала отмена поставок Украине некоторого вида оружия
В министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок некоторых видов вооружения, сообщили на сайте ведомства.
На встрече с дипломатов обсуждалась военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств, уточнило ведомство. Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».
1 июня Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня.
2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину, по которой США перестали поставлять некоторые виды оружия на Украину, согласно которой у Америки опустели склады.
10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины.