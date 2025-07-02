В МИД Украины пригласили временного поверенного в делах США

На встрече с дипломатов обсуждалась военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств, уточнило ведомство. Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».