Великобритания не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США

2 июля газета Bild написала, что ситуация с боеприпасами на Украине может оказаться критической, так как к концу лета оружие может закончиться. Эксперт в материале издания предположил, что страны ЕС будут стремиться восполнить возникший дисбаланс. Заявление было сделано на фоне того, что США приостановили поставки некоторого вооружения Киеву. Об этом сообщило 1 июля издание Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».