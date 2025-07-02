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Великобритания не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США

Ведомости

Решение США о прекращении поставок некоторых видов оружия на Украину не повлияло на экспорт боеприпасов из Великобритании, сообщила газета The Guardian со ссылкой на британские источники.

В материале американские военные поставки названы «сливками». Как отмечает газета, такой статус за ними уже «давно признали» европейские союзники Украины. При этом они стремились и продолжают прикладывать усилия к тому, чтобы восполнить «некоторые пробелы» в этой области.

2 июля газета Bild написала, что ситуация с боеприпасами на Украине может оказаться критической, так как к концу лета оружие может закончиться. Эксперт в материале издания предположил, что страны ЕС будут стремиться восполнить возникший дисбаланс. Заявление было сделано на фоне того, что США приостановили поставки некоторого вооружения Киеву. Об этом сообщило 1 июля издание Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем сказал журналистам, что причина, по которой США приостановили поставки вооружений Украине, состоит в пустых складах.

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