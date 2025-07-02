Песков: причина приостановки поставок оружия на Украину от США – его нехватка
Причина, по которой США приостановили поставки вооружений Украине, состоит в пустых складах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», – добавил он.
1 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. Решение о паузе в оказании помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.
10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины.