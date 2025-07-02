Песков: причина приостановки поставок оружия на Украину от США – его нехватка

1 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. Решение о паузе в оказании помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.