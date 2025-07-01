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США приостановили поставки зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину

Ведомости

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников.

Издание отмечает, что решение было инициировано руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после пересмотра запасов вооружений США, в ходе которого были выявлены серьезные опасения по поводу снижения запасов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных вооружений.

Газета уточняет, что решение о паузе в оказании помощи было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Этой программой предусмотрена закупка оружия для Киева. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт», и обратил внимание на приверженность мирному урегулированию путем переговоров.

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