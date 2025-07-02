Bild: к концу лета Украина может остаться без боеприпасов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с прекращением поставок части вооружений Украине, заявил, что чем меньше оружия поступает Киеву, тем ближе завершение спецоперации. Также он отмечал, что причина, по которой США приостановили поставки вооружений Украине, состоит в сокращении запасов на складах.