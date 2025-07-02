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Bild: к концу лета Украина может остаться без боеприпасов

Ведомости

Украинские запасы боеприпасов могут иссякнуть уже к концу лета, после чего ситуация станет критической. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала.

Во вторник газета Politico сообщила о приостановке США поставок некоторых боеприпасов и вооружений Киеву из-за истощения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с прекращением поставок части вооружений Украине, заявил, что чем меньше оружия поступает Киеву, тем ближе завершение спецоперации. Также он отмечал, что причина, по которой США приостановили поставки вооружений Украине, состоит в сокращении запасов на складах.

«Украинских запасов хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической», – пишет Bild со ссылкой на эксперта.

Специалист предположил, что восполнить дефицит вооружений Киева может попытаться Европа.

Издание подчеркивает, что особенно ощутимым для Украины становится прекращение поставок ракет для систем противоракетной обороны Patriot, а также ракет GMLRS, без которых реактивные системы залпового огня HIMARS теряют свою эффективность.

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