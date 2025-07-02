Зеленский заявил об обсуждении с США вопроса военных поставок

2 июля в материале газеты The Guardian появилось сравнение американских поставок со «сливками». По мнению авторов статьи, европейские страны-союзники Украины стремились и продолжают пытаться восполнить «некоторые пробелы» в этой области, однако уже смирились с тем, что отказ от поставок со стороны США внес в обеспеченность Киева дисбаланс. Великобритания, по данным издания, не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США, как и другие государства – члены ЕС.