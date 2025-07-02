Зеленский заявил об обсуждении с США вопроса военных поставок
Между Украиной и США проходят диалоги «на рабочих уровнях». Страны обсуждают поставки вооружений, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодня была встреча с нашими правительственными чиновниками и командой офиса – мы также готовим новые соглашения с Данией и другими партнерами по производству оружия, совместному производству, готовим новости о наших беспилотниках-перехватчиках», – добавил он.
1 июля издание Politico написало о том, что США приостанавливают поставки некоторого вооружения на Украину. Позже представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Страна будет стремиться к тому, чтобы пополнить собственные запасы.
2 июля в материале газеты The Guardian появилось сравнение американских поставок со «сливками». По мнению авторов статьи, европейские страны-союзники Украины стремились и продолжают пытаться восполнить «некоторые пробелы» в этой области, однако уже смирились с тем, что отказ от поставок со стороны США внес в обеспеченность Киева дисбаланс. Великобритания, по данным издания, не будет ограничивать поставки оружия на Украину вслед за США, как и другие государства – члены ЕС.