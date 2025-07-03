ЕС поставит Украине 2 млн снарядов до конца года

Фон дер Ляйен заявила, что на поддержку украинской обороны уже направлено более 2 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Однако, как подчеркнула фон дер Ляйен, этого недостаточно.



Также глава Еврокомиссии заявила, что ЕС считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву.