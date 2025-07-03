ЕС поставит Украине 2 млн снарядов до конца года
Европейский союз намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Дании. Ее слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Фон дер Ляйен заявила, что на поддержку украинской обороны уже направлено более 2 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Однако, как подчеркнула фон дер Ляйен, этого недостаточно.
Также глава Еврокомиссии заявила, что ЕС считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву.
«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – сказала она (цитата по ТАСС). Фон дер Ляйен призвала страны ЕС брать военные кредиты и вместе закупать вооружение под контролем Еврокомиссии.
1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.