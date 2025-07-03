Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ЕС поставит Украине 2 млн снарядов до конца года

Ведомости

Европейский союз намерен поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 г. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Дании. Ее слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Фон дер Ляйен заявила, что на поддержку украинской обороны уже направлено более 2 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. Однако, как подчеркнула фон дер Ляйен, этого недостаточно.

Также глава Еврокомиссии заявила, что ЕС считает прекращение США поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву.

«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – сказала она (цитата по ТАСС). Фон дер Ляйен призвала страны ЕС брать военные кредиты и вместе закупать вооружение под контролем Еврокомиссии.

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных