Что известно о возобновлении США военной помощи Украине

Что известно о возобновлении США военной помощи УкраинеПентагон подтвердил поставки после указания Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Об этом он сообщил на совместном мероприятии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, отметив, что Киев «подвергается тяжелым ударам» и нуждается в поддержке.
Он вновь обвинил в происходящем своего предшественника. По его словам, сейчас он пытается помочь «справиться с монстром», созданным при администрации Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он был на тот момент президентом.
«Это не американцы гибнут, не израильтяне. Это русские и украинцы», – добавил он.
Спустя несколько часов Пентагон подтвердил возобновление поставок. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл, министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».
Приостановка поставок и ее причины:
1 июля издание Politico сообщило о временной приостановке поставок зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из США.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли объяснила это приоритетом национальных интересов США.
7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение связано с общей проверкой военной помощи в Пентагоне.
Перспективы возобновления поставок
4 июля Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались в том числе перспективы передачи систем ПВО. По словам украинского лидера, они также договорились об «усилении защиты неба». Отдельно обсуждались и возможности совместного с США производства в оборонной промышленности.
Издание Politico утверждает, что возобновление приостановленных поставок американского оружия Украине может произойти после серии встреч на высоком уровне.
План встреч:
В Риме: спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым на международной конференции по оказанию помощи.
В Киеве: запланированы встречи на этой и следующей неделе, где вопрос помощи станет ключевым пунктом повестки.
Что обещают в Вашингтоне:
США дали понять Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники будут возобновлены.
Точные сроки пока не называются.
Прошлая приостановка военной помощи
3–4 марта ряд американских СМИ, включая Reuters, Bloomberg, Fox News и CNN, со ссылкой на источники сообщали о приостановке всей военной помощи Украине. В Пентагоне тогда подтвердили «Ведомостям», что речь идет о временной заморозке. Решение было принято после резкой перепалки между Трампом и Зеленским в Вашингтоне, которая сорвала подписание двустороннего соглашения в сфере природных ресурсов.