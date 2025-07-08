Что известно о возобновлении США военной помощи Украине

Он вновь обвинил в происходящем своего предшественника. По его словам, сейчас он пытается помочь «справиться с монстром», созданным при администрации Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он был на тот момент президентом.