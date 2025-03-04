Чем обернется для Украины приостановка американской военной помощи

3–4 марта ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Bloomberg, Fox News и CNN, со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине. Представитель Пентагона также подтвердил «Ведомостям» информацию о временной заморозке всей военной помощи Киеву. Это случилось после того, как 28 февраля в Вашингтоне между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла публичная эмоциональная перепалка, в результате которой было сорвано назначенное на этот день подписание соглашения о природных ресурсах.