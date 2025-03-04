Чем обернется для Украины приостановка американской военной помощи

Чем обернется для Украины приостановка американской военной помощиСМИ и политики высказались о возможных сценариях развития ситуации
3–4 марта ряд зарубежных СМИ, в том числе Reuters, Bloomberg, Fox News и CNN, со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине. Представитель Пентагона также подтвердил «Ведомостям» информацию о временной заморозке всей военной помощи Киеву. Это случилось после того, как 28 февраля в Вашингтоне между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла публичная эмоциональная перепалка, в результате которой было сорвано назначенное на этот день подписание соглашения о природных ресурсах.
«Ведомости» собрали реакции СМИ и мировых политиков на приостановку военных поставок Киеву, а также их прогнозы развития ситуации.
Приостановка поставок Украине американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также призвал дождаться уточнения всех подробностей этой информации, поскольку сейчас поступает множество разных сведений со ссылками на источники, а не на официальные заявления.
«Если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», – заявил Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на ряд заявлений со стороны европейских политиков о том, что они продолжат оказывать Киеву всестороннюю помощь и «будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального».
Распоряжение Трампа затрагивает поставки оружия и боеприпасов на сумму более $1 млрд, которые находятся в процессе поставки и на стадии заказа. Это стало результатом серии встреч президента США в Белом доме с его главными помощниками по национальной безопасности, сообщили официальные лица на условиях анонимности. Собеседники заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией».
Благодаря собственному производству оружия и поставкам оружия из Европы Украина может выдержать приостановку поставок от США на несколько недель и даже месяцев, пишет NYT со ссылкой на американских чиновников и аналитиков. Но если пауза продлится дольше, то республика лишится некоторых видов современного оружия, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса «земля – земля» и реактивную артиллерию дальнего действия.
Хотя четкого понимания того, чего Вашингтон хочет от Киева, нет, этот шаг стал самым демонстративным изменением позиции некогда главного союзника Украины, отмечает The Wall Street Journal. Белый дом также не сообщил, на каких условиях США возобновят военную помощь и будет ли она осуществляться в том же темпе.
По данным американской газеты, все главные советники Трампа по национальной безопасности согласились с его решением приостановить помощь после нескольких встреч по этому вопросу. Один из собеседников уточнил, что США должны были показать Украине всю серьезность своих намерений, что и вызвало такой демонстративный шаг.
По словам нынешних и бывших западных чиновников, без новой военной помощи со стороны США у Украины, вероятно, будет достаточно оружия, чтобы продолжать борьбу с Россией в нынешнем темпе до середины этого года. Издание отмечает, что европейские союзники и собственная растущая оборонная промышленность республики могут лишь частично компенсировать потенциальный дефицит от потери американских поставок. США являются единственным производителем некоторых видов оружия, включая ракетные комплексы ATACMS и реактивную систему залпового огня Himars, которые позволяют наносить удары на дальние расстояния.
Со временем Украине может стать сложнее составлять долгосрочные планы в отношении своего арсенала. В настоящее время страна производит или финансирует около 55% своей военной техники, США поставляют около 20%, а Европа – 25%.
Трамп хочет использовать приостановку военной помощи Украине для давления на Зеленского с целью принудить его к заключению сделки по природным ресурсам, пишет британская газета The Times. По данным Кильского университета, Вашингтон передал украинцам помощи на $110 млрд, что является самым большим вкладом в военные усилия Киева. Теперь же Трамп, похоже, использует оружие в качестве разменной монеты, чтобы добиться своего на переговорах по поводу зашедшей в тупик сделки по добыче ископаемых.
Белый дом, пишет газета, заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках соглашения о ресурсах. Если пауза в военных поставках затянется, это может серьезно затруднить действия украинских войск на поле боя и ослабить позиции президента республики в любых будущих мирных переговорах.
Военная помощь Украине со стороны США прекратилась в районе 3:30 по киевскому времени (около 4:30 мск), сообщает Reuters со ссылкой на источник. Военные эксперты заявили агентству, что может потребоваться время, чтобы последствия отсутствия данных поставок стали ощутимы на поле боя.
Франция осудила замораживание помощи, пишет Reuters. В частности, министр-делегат по делам Европы Бенжамин Хаддад заявил, что приостановка поставок оружия на Украину сделала мир «более отдаленным», потому что это укрепит позиции Россия. Британия была более осмотрительной, пишет агентство. Представитель правительства заявил, что Лондон по-прежнему привержен обеспечению мира на Украине. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала комплексный план перевооружения Европейского союза и поддержки Украины, который предусматривает мобилизацию около 800 млрд евро.
Прекращение поддержки Украины поставило бы под угрозу стабильность Европы и свободного мира, написал в соцсети X член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер (Нью-Йорк).
«По этому вопросу существуют твердые мнения обеих сторон, и я уважаю это. Однако мы должны прагматично смотреть на ситуацию в целом и защищать интересы Америки за рубежом», – заявил политик.
В то же время член палаты представителей США от Республиканской партии Мэри Миллер (штат Иллинойс) написала в X, что поддерживает решение американского лидера.
«Президент Трамп прав, остановив поставки американского оружия на Украину. Если Зеленский хочет продолжать вести бесконечную войну, пусть делает это сам», – говорится в посте.
Она также добавила, что США больше не будут участвовать в этом конфликте и что пришло время мира.
Республиканец от Небраски, конгрессмен Дон Бэкон заявил, что Украина является демократичной страной, которая хочет быть частью Запада, и США должны быть однозначно на стороне добра, передает The Wall Street Journal.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что у Киева все еще есть средства для снабжения фронта, передает Reuters. По его словам, военная помощь США была ценной и Киев сделает все возможное для поддержания отношений с Вашингтоном.
«Мы продолжим спокойно работать с США по всем доступным каналам», – заявил Шмыгаль.
Он также сказал, что Украина готова подписать подготовленное соглашение с США о создании инвестиционного фонда.
«Это соглашение утверждено правительством Украины. И мы в любой момент готовы начать это сотрудничество с США с подписания такого соглашения и дальше развивать наше экономическое сотрудничество», – сказал премьер-министр (цитата по «РБК-Украина»).
Агентство со ссылкой на данные министерства иностранных дел Польши сообщает, что решение США застало врасплох европейских союзников, с которыми не были проведены консультации. По состоянию на вечер понедельника высокопоставленные британские чиновники не знали о плане Трампа, несмотря на серию телефонных звонков между членами кабинета министров Великобритании и США в последние дни.
Американский Институт изучения войны предупредил, что решение прекратить американскую помощь подорвет заявленную Трампом цель достижения устойчивого мира на Украине, передает издание. По данным аналитического центра, Россия якобы воспользуется ситуацией и также попытается добиться исчерпания европейской поддержки Киеву.