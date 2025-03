Как скандал между США и Украиной отразится на мирном урегулировании

По данным газеты The Wall Street Journal от 1 марта, Трамп поручил изучить возможность частичной или полной приостановки поставок вооружений Киеву. При этом 28 февраля газета The New York Times (NYT) сообщила, что поставки оружия Киеву почти прекратились. По данным NYT, из выделенного в распоряжении Пентагона осталось оружия на $3,85 млрд, которое еще может быть передано Украине. Собеседник сообщил журналистам, что последний груз с оружием, полученным Киевом в США за американский счет, отправится на Украину через полгода. Далее, отмечают журналисты, возможность Киева вести боевые действия будет зависеть от «нескольких европейских и других стран».