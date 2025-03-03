Как скандал между США и Украиной отразится на мирном урегулировании

Администрация Трампа поставила скорейшее урегулирование украинского конфликта в качестве одного из своих главных приоритетов, так что отказ от него принес бы президенту США значительные репутационные издержки, отмечает Суслов. По словам эксперта, в США желают, чтобы не Трамп, а Зеленский самоустранился от участия в мирных переговорах – для Вашингтона было бы приемлемо, если бы украинский лидер совершил политическое самоубийство. США же тем временем могут на какой-то период сократить помощь Украине и – что более важно – прекратить передавать ей разведданные, чтобы Киев понес больше потерь в зоне конфликта и таким образом извлек уроки из своего несогласия с Вашингтоном. В таких условиях неудивительно, что правительство Зеленского обращается за помощью к Европе, но и той куда выгоднее было бы вернуться к Трампу «с повинной» для выработки общей позиции по украинскому кризису. Европу к таким шагам могут побудить много факторов, например возможная торговая война с США, которая ЕС не нужна, отмечает эксперт.