Как скандал между США и Украиной отразится на мирном урегулировании

Как скандал между США и Украиной отразится на мирном урегулированииДональд Трамп не отказывается от установления российско-украинского мира
Владимир Зеленский сможет вернуться к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, когда будет готов к миру. Об этом через некоторое время после скандального диалога с украинским коллегой в Овальном кабинете заявил 1 марта журналистам сам хозяин Белого дома. «Он не должен стоять и говорить: «[Президент России Владимир] Путин то, Путин се... и прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира, у него нет карт», – сказал Трамп. По его словам, президент Украины переоценивает свои возможности, в то время как прекращения огня можно добиться «прямо сейчас».
Позже в эфире телеканала CNN госсекретарь Марко Рубио призвал Зеленского извиниться за «фиаско» переговоров. Украинский президент начал 10-минутную дискуссию об истории конфликта с Россией и поддержке Киева во время протокольного общения с журналистами, когда Трамп отметил, что невозможно заключить сделку, выражая ненависть к другой стороне. «Ему [Зеленскому] не нужно было идти туда и быть агрессивным <...> когда вы начинаете говорить агрессивно [об условиях переговоров] <...> вы не уговорите людей сесть за стол», – сказал глава американской дипломатии. Он подчеркнул, что «неприкрытые попытки» сорвать урегулирование вызывают и вызвали недовольство всех, кто коммуницировал с Зеленским и его командой перед визитом в Белый дом.
Рубио также подчеркнул, что помимо диалога нет никакого иного эффективного варианта привлечь Россию за стол переговоров, а планы Евросоюза заключаются просто в «продолжении войны». «Один министр иностранных дел [из страны ЕС] сказал мне: «[Конфликт] продолжится еще год, и к тому моменту Россия ослабнет настолько, что попросит о мире». Госсекретарь раскритиковал такой подход. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил позже CBS, что Зеленскому нужно было подписать экономическое соглашение, а он «решил его взорвать».
Пока рано говорить о намерении Трампа полностью самоустраниться от участия в украинском конфликте, но потеря интереса к нему возможна, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. О таком исходе сигнализирует отказ Трампа от дальнейших переговоров о сделке по украинским редкоземельным металлам – американский президент не увидел возможности для быстрой политической победы и потому решил не продолжать выбранный ранее курс на подписание этой сделки.
Сделка по редкоземам и другим ископаемым на $500 млрд, значительную долю запасов которых Киев не контролирует, была одним из раздражителей в отношениях двух президентов. Еще 20 февраля Трамп припомнил Зеленскому неуважительное отношение к министру финансов США Скотту Бессенту, который именно ради подписания документа отправился в Киев 12 февраля. Но в итоге ничего подписано или согласовано не было. По данным NBC News, Зеленский отказался подписывать документ из-за отсутствия в нем «достаточных» гарантий безопасности для Украины, т. е. вовлечения США в конфликт с Россией.
Без США добиться урегулирования украинского конфликта вряд ли возможно, продолжает Кортунов. Европейские политики вроде премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона будут стараться снова втянуть США в обсуждение украинских дел.
Сколько Киев продержится без США
По данным газеты The Wall Street Journal от 1 марта, Трамп поручил изучить возможность частичной или полной приостановки поставок вооружений Киеву. При этом 28 февраля газета The New York Times (NYT) сообщила, что поставки оружия Киеву почти прекратились. По данным NYT, из выделенного в распоряжении Пентагона осталось оружия на $3,85 млрд, которое еще может быть передано Украине. Собеседник сообщил журналистам, что последний груз с оружием, полученным Киевом в США за американский счет, отправится на Украину через полгода. Далее, отмечают журналисты, возможность Киева вести боевые действия будет зависеть от «нескольких европейских и других стран».
Утрата США в качестве основного донора вооружений не может быть полностью замещена европейцами – определенные системы вооружений, которые на Украину отправлял Вашингтон, просто отсутствуют в Европе. Даже с учетом того, что Европа возьмет на себя поддержание экономики Украины, она сможет продержаться от полугода до полутора лет, считает Кортунов. При этом добиться мирной сделки с Москвой только на условиях прекращения огня у Трампа не выйдет – российская сторона требует комплексного и окончательного урегулирования конфликта не только с Украиной, но и более фундаментального конфликта с Западом. За счет использования накопленных при президенте Джо Байдене вооружений Киев может продержаться еще полгода, соглашается заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
При этом в ЕС и Великобритании понимают, что без США процесс мирного урегулирования не пойдет, и именно поэтому европейские лидеры вроде генсека НАТО Марка Рютте и Стармера заявили Зеленскому о необходимости наладить отношения с Трампом, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Европейцы, считает эксперт, будут стараться смягчить позицию Трампа и при этом убедить Украину, что в текущей ситуации без США просто не обойтись, а следовательно, Киеву стоит поумерить свою риторику. Говорить же о том, что Трамп полностью самоустранился от решения украинской проблемы, не стоит – как заявил сам президент США, двери для Зеленского остаются открытыми, если он переосмыслит свою позицию.
Администрация Трампа поставила скорейшее урегулирование украинского конфликта в качестве одного из своих главных приоритетов, так что отказ от него принес бы президенту США значительные репутационные издержки, отмечает Суслов. По словам эксперта, в США желают, чтобы не Трамп, а Зеленский самоустранился от участия в мирных переговорах – для Вашингтона было бы приемлемо, если бы украинский лидер совершил политическое самоубийство. США же тем временем могут на какой-то период сократить помощь Украине и – что более важно – прекратить передавать ей разведданные, чтобы Киев понес больше потерь в зоне конфликта и таким образом извлек уроки из своего несогласия с Вашингтоном. В таких условиях неудивительно, что правительство Зеленского обращается за помощью к Европе, но и той куда выгоднее было бы вернуться к Трампу «с повинной» для выработки общей позиции по украинскому кризису. Европу к таким шагам могут побудить много факторов, например возможная торговая война с США, которая ЕС не нужна, отмечает эксперт.
При этом для России складывающаяся ситуация, в которой именно Москва становится конструктивным партнером США по решению украинского кризиса, несомненно, несет выгоду, резюмирует Суслов.