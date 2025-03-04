Times: Трамп хочет надавить на Зеленского приостановкой военной помощи
Президент США Дональд Трамп хочет использовать приостановку американской военной помощи Украине для давления на президента республики Владимира Зеленского с целью принудить его к заключению сделки по полезным ископаемым. Об этом пишет The Times.
Издание со ссылкой на данные Кильского университета отмечает, что Вашингтон передал украинцам помощи на почти $110 млрд, что является самым большим вкладом в военные усилия Киева.
Теперь же Трамп, похоже, использует оружие в качестве разменной монеты, чтобы добиться своего на переговорах по поводу зашедшей в тупик сделки по добыче полезных ископаемых, указывает The Times. Если пауза в военных поставках затянется, это может серьезно затруднить действия украинских войск на поле боя и ослабить позиции Зеленского в любых будущих мирных переговорах.
Белый дом, пишет газета, заставит президента республики отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать 28 февраля.
О том, что Трамп приостановил военную помощь Украине, 3 марта сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в его администрации. В частности, представитель Белого дома уточнил CNN, что решение американского президента является прямым ответом на поведение Зеленского на прошлой неделе, имея в виду перепалку в Овальном кабинете. По данным Bloomberg и Fox News, пауза в поставках продлится до тех пор, пока украинский лидер не сможет продемонстрировать Вашингтону, что он привержен миру.