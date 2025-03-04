Times: Трамп хочет надавить на Зеленского приостановкой военной помощи

О том, что Трамп приостановил военную помощь Украине, 3 марта сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в его администрации. В частности, представитель Белого дома уточнил CNN, что решение американского президента является прямым ответом на поведение Зеленского на прошлой неделе, имея в виду перепалку в Овальном кабинете. По данным Bloomberg и Fox News, пауза в поставках продлится до тех пор, пока украинский лидер не сможет продемонстрировать Вашингтону, что он привержен миру.