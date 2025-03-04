США прекратили поставки военной помощи Украине около 4:30 по мск
Военная помощь Украине со стороны США прекратилась в районе 3:30 по киевскому времени (около 4:30 по мск), сообщает Reuters со ссылкой на источник.
4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.
По данным телеканала CNN, после приостановки военной помощи от США Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий на своей территории максимум до начала лета.