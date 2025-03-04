CNN: без военной помощи США Украина сможет продолжать бои до лета

4 марта президент США Дональд Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.