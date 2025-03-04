Песков: остановка поставок Украине оружия США станет лучшим вкладом в дело мира

Песков: остановка поставок Украине оружия США станет лучшим вкладом в дело мираРешение американских властей может сподвигнуть Киев к урегулированию конфликта, считают в Кремле
Приостановка поставок Киеву американских вооружений станет наилучшим вкладом в достижение мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, требуется узнать детали этого вопроса.
«Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», – заявил Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на ряд заявлений со стороны европейских политиков о том, что они продолжат оказывать Киеву всестороннюю помощь и «будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального». При этом, по его словам, главный объем военной поддержки все-таки поступал на Украину «из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов».
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в настоящее время поступает много разрозненной информации, в основном, со ссылкой на источники. Кроме того, необходимо смотреть на развитие ситуации «на земле».
«То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, ну, это очевидно. Если США перестанут быть, приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», – отметил Песков.
Американская военная помощь Украине была остановлена около 3:30 по киевскому времени (около 4:30 по мск) 4 марта, писал Reuters со ссылкой на источник. В этот же день президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить военную поддержку Киева. По словам представителя Белого дома, решение стало прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Fox News сообщал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, что военная помощь будет заморожена до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.
CNN со ссылкой на источник сообщал, что после приостановки военной помощи США Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий на своей территории максимум до начала лета. Европейский союз сможет только частично заменить поставки артиллерии. Наиболее современное оружие, используемое Киевом, поступает из США.