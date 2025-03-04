Песков: остановка поставок Украине оружия США станет лучшим вкладом в дело мира

Американская военная помощь Украине была остановлена около 3:30 по киевскому времени (около 4:30 по мск) 4 марта, писал Reuters со ссылкой на источник. В этот же день президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить военную поддержку Киева. По словам представителя Белого дома, решение стало прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Fox News сообщал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа, что военная помощь будет заморожена до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.