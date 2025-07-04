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Зеленский обсудил с Трампом возможности поставок ПВО на Украину

Они также договорились об «усилении защиты неба» и встрече делегаций двух стран
Ведомости

В ходе телефонного разговора президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили возможности поставок систем противовоздушной обороны. Они также договорились об «усилении защиты неба». Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале. 

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся на Украине в рамках спецоперации. Зеленский и Трамп также договорились о будущей встрече делегаций двух стран. 

По словам президента Украины, он подробно обсудил с Трампом возможности совместного производства оборонной промышленности. Зеленский подчеркнул готовность украинской стороны к прямым проектам с США. По его мнению, это чрезвычайно необходимо для безопасности Украины.

Financial Times (FT) 3 июля сообщала о планах Зеленского и Трампа провести переговоры по телефону. По данным газеты, основной темой разговора должен был стать вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. Собеседники FT уточнили, что глава Украины также может затронуть вопрос будущих закупок вооружений у Вашингтона.

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

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