Поставки важных для Украины боеприпасов из США приостанавливаются

Поставки важных для Украины боеприпасов из США приостанавливаютсяЭто может дополнительно ухудшить положение ВСУ на поле боя
CША пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений, подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, обосновав решение национальными интересами своей страны. Изначально о приостановке части поставок сообщило издание Politico. Собеседники журналистов рассказали, что инициатива исходит от заместителя оборонного министра Пита Хегсета по политическим вопросам Элбриджа Колби (сторонник переориентации американских ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион для соперничества с Китаем).
Утверждается, что выявленное по итогам внутриведомственной проверки уменьшение запасов артиллерийских снарядов, ракет для ПРО и высокоточного оружия стало причиной приостановки части поставок Киеву. По данным источников, изначально это решение было принято в первой половине июня. При этом, как цитирует Колби газета The News York Times, «минобороны продолжает предлагать президенту варианты по продолжению военной помощи Украине, соответствующие его цели положить конец этому конфликту».
На фоне этих событий украинский МИД сообщил о встрече замминистра Марьяны Бецы с временным поверенным в делах США Джоном Хинкелем. Согласно заявлению ведомства, чиновница подчеркнула критическую важность продолжения поставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах»: «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции». В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал американскому телеканалу Fox News, что «с полным пониманием» относится к действиям США.
По данным телеканала NBC News, среди отложенных поставок десятки ракет для зенитных ракетных систем Patriot PAC-3, тысячи 155-мм снарядов, более сотни ракет Hellfire, больше 250 ракет GMLRS для систем HIMARS, сотни ракет для переносных зенитных комплексов Stinger и ракет класса «воздух – воздух» AIM-7, используемых в системах ПВО советских типов, а также гранатометы.
По данным управления конгресса по бюджету, всего с февраля 2022 г. США на помощь Украине (как экономическую, так и военную) выделили $195 млрд, если учитывать кредит в $20 млрд (как часть общей американо-европейской инициативы по выделению $50 млрд), одобренный в декабре уходящей администрацией Джо Байдена. Из этих средств $70,6 млрд – на вооружение и другую военную поддержку. Помощь осуществляется по двум основным каналам: по линии президентских полномочий (PDA) из арсеналов Пентагона и по программе USAI по закупке новых вооружений. По данным Politico, выделенных при Байдене ресурсов может хватить еще на несколько месяцев.
Причины решения максимально просты: в США проводят ревизию своего арсенала, своих запасов боеприпасов всех видов, оценивают пределы наращивания производства и сопоставляют это с их расходованием в конфликтах высокой интенсивности, считает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Так что резать будут все расходы, говорит эксперт. Политические факторы, по его мнению, считаются вторичными. Что же касается Киева, то наибольшей проблемой станет отсутствие восполнения запасов ракет для ПВО и ПРО, отмечает Стефанович.
США не справляются с задачей одновременной борьбы на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, возобладало мнение о том, что США в первую очередь нужно противостоять Китаю, что и привело к уменьшению американской помощи Украине и сокращению обязательств по отношению к ней.
Для Киева, считает эксперт, критичны поставки всех указанных наименований вооружений, но Patriot запрашивал лично Владимир Зеленский. Кроме того, американские запасы реально заканчиваются из-за помощи Израилю: эксперт напоминает о сведениях, изложенных в Military Watch Magazine, согласно которым за 12 дней войны против Ирана США потратили 20% своих противоракет к комплексу THAAD. Также решение о приостановке поставок вооружений было принято Вашингтоном в рамках перекладывания ответственности за Украину на европейские страны. Наконец, предполагает эксперт, таким образом США давят на Киев, давая ему недвусмысленный сигнал, что Вашингтон не поддерживает затягивание боевых действий. Так США подталкивают Киев к новым уступкам в отношении России, хотя в краткосрочной перспективе надеяться на сговорчивость Киева не приходится. Сговорчивым правительство Зеленского станет только после реального дефицита боеприпасов и угрозы развала фронта, заключает Суслов.