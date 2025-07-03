Поставки важных для Украины боеприпасов из США приостанавливаются

Для Киева, считает эксперт, критичны поставки всех указанных наименований вооружений, но Patriot запрашивал лично Владимир Зеленский. Кроме того, американские запасы реально заканчиваются из-за помощи Израилю: эксперт напоминает о сведениях, изложенных в Military Watch Magazine, согласно которым за 12 дней войны против Ирана США потратили 20% своих противоракет к комплексу THAAD. Также решение о приостановке поставок вооружений было принято Вашингтоном в рамках перекладывания ответственности за Украину на европейские страны. Наконец, предполагает эксперт, таким образом США давят на Киев, давая ему недвусмысленный сигнал, что Вашингтон не поддерживает затягивание боевых действий. Так США подталкивают Киев к новым уступкам в отношении России, хотя в краткосрочной перспективе надеяться на сговорчивость Киева не приходится. Сговорчивым правительство Зеленского станет только после реального дефицита боеприпасов и угрозы развала фронта, заключает Суслов.