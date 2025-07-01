Как Дональд Трамп перекраивает мировую торговлю

Заключение к этому сроку полноценных соглашений с ведущими торговыми партнерами крайне маловероятно, считает руководитель отдела экономических исследований ИСКРАН Евгений Хорошилов. По мнению эксперта, не исключен полностью вариант, что к этой дате стороны парафируют какие-то предварительные общие договоренности, на базе которых далее попытаются продолжить переговорный процесс. «Затяжная торговая война одновременно со всеми ведущими партнерами не в интересах Соединенных Штатов. Она может дорого стоить американской экономике и рейтингам Трампа. Поэтому ситуация после 9 июля может развиваться приблизительно по тому же сценарию, что и до того: много громких заявлений Белого дома, угроз, крайних сроков на фоне сложных, вязких переговоров за кулисами», – сказал Хорошилов. При этом благодаря торговой политике Трампа определенные признаки оживления инвестиционных процессов в США уже появились. Но подводить даже промежуточные их итоги следует начинать ближе к концу десятилетия. Пока же можно говорить о том, что Трампу удалось дестабилизировать мировую торговую систему и внести свой вклад в процесс фрагментации мировой экономики, считает Хорошилов.