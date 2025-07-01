Как Дональд Трамп перекраивает мировую торговлю

Как Дональд Трамп перекраивает мировую торговлюНезадолго до возобновления торговой войны он анонсировал несколько сделок
Правительство Канады отказалось от вступающего в силу 30 июня налога для технологических компаний, устранив одну из причин, по которой Трамп прекратил с ней торговые переговоры. Это одна из череды новостей, связанных с торговыми переговорами между США и другими странами перед прекращением отсрочки по введению американских зеркальных пошлин в отношении большинства стран мира 9 июля (дедлайн распространяется на большинство стран, кроме Канады и Мексики, так как они с начала 2025 г. подпали под отдельные пошлины).
Как сообщает агентство Bloomberg, пока ожидаются соглашения с Тайванем, Индонезией, Индией, Вьетнамом и Южной Кореей. Определенный прогресс достигнут и на европейском направлении. Но до сих пор не понятно, будут это полноценные торговые соглашения или договоренности по урегулированию конкретных вопросов. Например, сделка между США и Великобританией касается только части товарооборота и не затрагивает стратегически важные вопросы типа пошлин на британскую сталь. То же самое касается достижения в конце июня между США и Китаем рамочного соглашения о поставках редкоземельных металлов, что Трамп назвал «сделкой».
Не понятно и то, как скоро будущие соглашения будут доработаны. Ту же сделку с Индией ожидают только к осени. Более того, минторг США еще не завершил расследований, в результате которых могут быть введены пошлины на отдельные категории индийских товаров.
Последствия невыполнения дедлайна 9 июля до сих пор не ясны. В интервью телеканалу Fox Business 27 июня министр финансов Скотт Бессент заявил, что Трамп готов возобновить замороженные зеркальные меры, т. е. резко повысить пошлины. Они прибавятся к ныне действующей общей тарифной ставке в 10%, введенной Трампом вместе с зеркальными пошлинами в начале апреля. При этом Бессент подчеркнул, что если в Вашингтоне поймут «честный» подход какой-то страны к переговорам, то и после 9 июля к ней будет применяться только общая ставка в 10%. Но спустя несколько часов, выступая перед журналистами, Трамп сказал: «Можем делать все, что хотим <...> Хочу всем разослать письма [с текстом] «Поздравляю, вы платите 25%».
На фоне и так непонятной ситуации сам Трамп продолжает настаивать на готовности возобновить зеркальные пошлины, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры. Хотя до сих пор точно не известно, со сколькими странами США уже начали переговоры и с какими из них уже нащупан компромисс. В интервью Bloomberg News 27 июня министр торговли США Говард Латник заявил о 10 сделках в ближайшее время. В тот же день Бессент, выступая на Fox Business, рассказал о продолжающихся переговорах по торговле с 18 странами. Иначе говоря, пока администрация не дотягивает до обещанных в начале апреля советником Трампа по торговле Питером Наварро «90 соглашений за 90 дней».
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив зеркальные пошлины (якобы равные ограничениям на американские товары) в отношении 185 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. К тому моменту пошлины на китайский импорт достигли 145% (а на отдельные позиции – 245% с учетом предыдущих пошлин). Но уже в середине месяца США временно освободили китайские смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от зеркальных пошлин. А 12 мая Китай и США заявили о намерении снизить тарифную ставку на 115% к 14 мая. Кроме того, в конце месяца Трамп отложил введение 50%-ных пошлин на товары из Евросоюза (ЕС) до 9 июля.
Заключение к этому сроку полноценных соглашений с ведущими торговыми партнерами крайне маловероятно, считает руководитель отдела экономических исследований ИСКРАН Евгений Хорошилов. По мнению эксперта, не исключен полностью вариант, что к этой дате стороны парафируют какие-то предварительные общие договоренности, на базе которых далее попытаются продолжить переговорный процесс. «Затяжная торговая война одновременно со всеми ведущими партнерами не в интересах Соединенных Штатов. Она может дорого стоить американской экономике и рейтингам Трампа. Поэтому ситуация после 9 июля может развиваться приблизительно по тому же сценарию, что и до того: много громких заявлений Белого дома, угроз, крайних сроков на фоне сложных, вязких переговоров за кулисами», – сказал Хорошилов. При этом благодаря торговой политике Трампа определенные признаки оживления инвестиционных процессов в США уже появились. Но подводить даже промежуточные их итоги следует начинать ближе к концу десятилетия. Пока же можно говорить о том, что Трампу удалось дестабилизировать мировую торговую систему и внести свой вклад в процесс фрагментации мировой экономики, считает Хорошилов.
Есть контрагенты, с которыми при нынешней позиции администрации в принципе не получится договориться, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. К таким, по мнению эксперта, относится ЕС. Жесткий подход Трампа к переговорам всегда оставляет открытой возможность для США в одностороннем порядке выйти из сделки, что не добавляет уверенности партнерам. Поэтому Черкашин считает сложным достижение полноценных торговых сделок – Трампу не очень доверяют.