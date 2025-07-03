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FT: Трамп и Зеленский 4 июля обсудят приостановку поставок оружия Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут 4 июля обсудить вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточнили, что Зеленский в разговоре с Трампом также может затронуть вопрос будущих закупок вооружений у Вашингтона.

3 июля Politico писало, что Украина и США работают над организацией телефонного разговора между президентами стран. Один из источников издания сказал, что беседа должна состояться «очень скоро». По его словам, разговор будет посвящен приостановке передачи военной помощи Украине со стороны США.

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ей вооружений в связи с национальными интересами США.

На следующий день МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи.

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