Politico: в скором времени состоится телефонный разговор Трампа и Зеленского
Киев и Вашингтон работают над организацией телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания рассказал, что беседа должна состояться «очень скоро». По его словам, разговор будет посвящен приостановке передачи военной помощи Украине со стороны США. Но Вашингтон, по его словам, не определяет решение о приостановке поставок оружия как постоянную переменную. США пытаются решить, как лучше поддержать украинскую оборону, добавил он. Politico пишет, что это по-прежнему является приоритетом страны.
По данным издания, решение Пентагона приостановить передачу некоторых видов оружия Киеву стало неожиданностью для некоторых сотрудников госдепа США, а также некоторых конгрессменов. По словам собеседников издания, американское минобороны не согласовывало это решение с ведомством и не консультировалось с посольством США в Киеве.
1 июля Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, заявив, что CША пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений в связи с национальными интересами США.
The Economist 3 июля сообщала, что украинские официальные лица считают, что прекращение поставок американского оружия может быть обусловлено желанием администрации Трампа добиться от Киева политических уступок.