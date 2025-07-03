Politico: в скором времени состоится телефонный разговор Трампа и Зеленского

Один из собеседников издания рассказал, что беседа должна состояться «очень скоро». По его словам, разговор будет посвящен приостановке передачи военной помощи Украине со стороны США. Но Вашингтон, по его словам, не определяет решение о приостановке поставок оружия как постоянную переменную. США пытаются решить, как лучше поддержать украинскую оборону, добавил он. Politico пишет, что это по-прежнему является приоритетом страны.