Киев связал прекращение поставок оружия США с попыткой добиться уступок

«Какой бы ни была конкретная ситуация, очевидно, что американская поддержка Украины ослабевает. С момента своего возвращения в офис в январе Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия (десятки миллиардов долларов, одобренные конгрессом в прошлом году, так и не были выделены). Конгресс, в котором доминируют республиканцы, также не выделил новых средств», – говорится в материале.