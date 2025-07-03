Киев связал прекращение поставок оружия США с попыткой добиться уступок
Украинские официальные лица считают, что прекращение поставок американского оружия может быть обусловлено желанием администрации президента США Дональда Трампа добиться от Киева политических уступок. Об этом пишет The Economist.
Издание приводит аналогию с временным прекращением поставок оружия США в начале марта после перепалки между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Какой бы ни была конкретная ситуация, очевидно, что американская поддержка Украины ослабевает. С момента своего возвращения в офис в январе Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия (десятки миллиардов долларов, одобренные конгрессом в прошлом году, так и не были выделены). Конгресс, в котором доминируют республиканцы, также не выделил новых средств», – говорится в материале.
Указывается, что в новом «большом красивом законопроекте», рассматриваемом в конгрессе, также не предусмотрено средств для Украины. По словам чиновников, «и без того небольшие суммы», выделяемые Киеву из регулярного бюджета Пентагона, будут сокращены в соответствии с бюджетным запросом на 2026 финансовый год.
1 июля Politico со ссылкой на источники писала, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, заявив, что CША пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений в связи с национальными интересами Америки.
2 июля официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекращали военную помощь Украине. По ее словам, было принято решение лишь по одному отдельному аспекту, что не должно отразиться на мирных переговорах по урегулированию конфликта.
Тогда же The Washington Post написала, что конфликт на Украине достиг переломного момента из-за приостановки американской стороной поставок ракет для системы украинской ПВО.