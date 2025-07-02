Госдеп опроверг полную остановку поставок оружия на Украину

1 июля издание Politico написало о том, что США приостанавливают поставки некоторого вооружения на Украину. Позже представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Страна будет стремиться к тому, чтобы провести ревизию и пополнить собственные запасы.