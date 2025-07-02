Госдеп опроверг полную остановку поставок оружия на Украину

Госдеп опроверг полную остановку поставок оружия на УкраинуРечь идет лишь об отдельных видах вооружений
США не прекращали военную помощь Украине, было принято решение лишь по одному отдельному аспекту, что не должно отразиться на мирных переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы не приостанавливали поставки оружия на Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно изменение», — сказала Брюс журналистам в ходе пресс-брифинга.
1 июля издание Politico написало о том, что США приостанавливают поставки некоторого вооружения на Украину. Позже представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято для того, чтобы «поставить интересы Америки на первое место». Страна будет стремиться к тому, чтобы провести ревизию и пополнить собственные запасы.
Брюс подчеркнула, что, как уже говорил Пентагон, существует множество других активных и значимых задач, связанных с украинской ситуацией и поставками оружия.
«Это не означает, повторю еще раз, что мы прекращаем помощь Украине или поставки оружия. Речь идет об одном конкретном случае в рамках одной ситуации. Мы обсудим, что произойдет дальше, но не стоит делать поспешных обобщений», — подытожила она.
Брюс также отметила, что приверженность Вашингтона мирному урегулированию конфликта остается неизменной.
«Форма этой поддержки будет зависеть от того, что наилучшим образом отвечает интересам Америки», — добавила она.
Брюс подчеркнула, что президент Дональд Трамп считает, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, и что Вашингтон сыграл ключевую роль в поддержке этого процесса.