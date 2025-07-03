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WP: в украинском конфликте настал переломный момент

Ведомости

Конфликт на Украине достиг переломного момента. Москва перешла в новое наступление на фоне приостановки американской стороной поставок ракет для системы украинской противовоздушной обороны (ПВО), пишет The Washington Post (WP).

США также приостанавливает поставки высокоточных артиллерийских снарядов и ракет для истребителей F-16. WP отмечает, что это оружие было обещано администрацией экс-президента США Джо Байдена, часть его уже находится в Польше. По мнению западных союзников Украины, без немедленного увеличения помощи «катастрофический провал может стать неизбежным для правительства в Киеве».

По данным издания, решение о заморозке военной помощи было принято, когда Пентагон установил, что запасы боеприпасов в США «опасно сократились». Часть артиллерийских снарядов и систем ПВО планировалось вернуть в США или передать Израилю.

WP указало, что военные США вчетверо нарастили объемы закупок перехватчиков Patriot, но этот процесс зачастую занимает много лет из-за «сложности систем и запутанных цепочек поставок». Вместе с тем администрация Трампа не предложила конгрессу новых пакетов военной помощи для Украины.

1 июля Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. Позже решение подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, заявив, что CША пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений в связи с национальными интересами Америки.

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