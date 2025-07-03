WP: в украинском конфликте настал переломный момент

США также приостанавливает поставки высокоточных артиллерийских снарядов и ракет для истребителей F-16. WP отмечает, что это оружие было обещано администрацией экс-президента США Джо Байдена, часть его уже находится в Польше. По мнению западных союзников Украины, без немедленного увеличения помощи «катастрофический провал может стать неизбежным для правительства в Киеве».