ЕК: прекращение США поставок оружия Украине вынуждает ЕС наращивать их
ЕС воспринимает приостановку поставок оружия на Украину со стороны США как «сигнал для наращивания европейских поставок» Киеву, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в датском городе Орхус, передает ТАСС.
«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – сказала фон дер Ляйен. Она призвала государства – члены ЕС брать военные кредиты и совместно делать закупки оружия под контролем Еврокомиссии. Премьер Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, назвала «серьезной неудачей» для Украины, Европы и НАТО прекращение поставок США.
Газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут 4 июля обсудить вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. О решении американских властей впервые сообщило издание Politico. Затем информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.
2 июля украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече были затронуты вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи.