ЕК: прекращение США поставок оружия Украине вынуждает ЕС наращивать их

Газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут 4 июля обсудить вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. О решении американских властей впервые сообщило издание Politico. Затем информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.