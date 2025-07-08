Трамп: США отправят Украине дополнительное вооружение

Трамп: США отправят Украине дополнительное вооружениеОн подчеркнул, что это будет «оборонительное оружие»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит дополнительное вооружение, уточнив, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. Об этом он заявил на мероприятии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Сейчас по ним наносятся очень тяжелые удары. Мы направим больше оружия, прежде всего оборонительного», – сказал он.
Американский лидер снова обвинил в ситуации бывшего американского президента: «Мы пытаемся помочь разобраться с монстром, созданным Байденом – со всем этим, что сейчас происходит между Россией и Украиной». Он вновь заявил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он был на тот момент президентом.
«Это не американцы гибнут, не израильтяне. Это русские и украинцы», – добавил он.
Трамп считает, что способен прекратить конфликт, но разочарован, что президент России Владимир Путин не делает этого.
Через несколько часов после заявления Трампа Пентагон подтвердил отправку на Украину дополнительного оборонительного оружия по его указанию.
«По указанию президента Трампа министерство обороны отправляет Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением боевых действий», – сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США. 4 июля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе по вопросу возможных поставок ПВО Киеву.