Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп: США отправят Украине дополнительное вооружение

Он подчеркнул, что это будет «оборонительное оружие»
Людмила Чернова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит дополнительное вооружение, уточнив, что оно будет носить преимущественно оборонительный характер. Об этом он заявил на мероприятии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Сейчас по ним наносятся очень тяжелые удары. Мы направим больше оружия, прежде всего оборонительного», – сказал он.

Американский лидер снова обвинил в ситуации бывшего американского президента: «Мы пытаемся помочь разобраться с монстром, созданным Байденом – со всем этим, что сейчас происходит между Россией и Украиной». Он вновь заявил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он был на тот момент президентом.

«Это не американцы гибнут, не израильтяне. Это русские и украинцы», – добавил он.

Трамп считает, что способен прекратить конфликт, но разочарован, что президент России Владимир Путин не делает этого.

Через несколько часов после заявления Трампа Пентагон подтвердил отправку на Украину дополнительного оборонительного оружия по его указанию.

«По указанию президента Трампа министерство обороны отправляет Украине дополнительные оборонительные вооружения, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением боевых действий», – сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США. 4 июля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе по вопросу возможных поставок ПВО Киеву.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных