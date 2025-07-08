Трамп: США отправят Украине дополнительное вооружение

Американский лидер снова обвинил в ситуации бывшего американского президента: «Мы пытаемся помочь разобраться с монстром, созданным Байденом – со всем этим, что сейчас происходит между Россией и Украиной». Он вновь заявил, что конфликт на Украине никогда бы не случился, если бы он был на тот момент президентом.