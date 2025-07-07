Белый дом связал приостановку поставок боеприпасов Киеву с проверкой Пентагона
Приостановка поставок боеприпасов Киеву связана с общей проверкой военной помощи в Пентагоне, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
На вопрос, было ли решение приостановить поставки оружия Украине принято президентом или Пентагон действовал без его одобрения, Левитт подчеркнула: «Нет, ни то, ни другое не соответствует действительности».
«Это была стандартная проверка со стороны Пентагона всех поставок оружия, помощи и поддержки, которую США оказывают всем странам и регионам по всему миру, не только Украине, – объяснила она. – Когда министр обороны вступил в должность, он поручил Пентагону провести такую проверку, чтобы убедиться, что все, что отправляется, соответствует интересам США. Поэтому это просто пауза для пересмотра – чтобы гарантировать, что все, что Пентагон отправляет, отвечает наилучшим интересам нашей армии и наших военнослужащих».
1 июля издание Politico писало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Позже эту информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она объяснила это первоочередностью национальных интересов США. 4 июля Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе по вопросу возможных поставок ПВО Киеву.