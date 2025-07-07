Белый дом связал приостановку поставок боеприпасов Киеву с проверкой Пентагона

«Это была стандартная проверка со стороны Пентагона всех поставок оружия, помощи и поддержки, которую США оказывают всем странам и регионам по всему миру, не только Украине, – объяснила она. – Когда министр обороны вступил в должность, он поручил Пентагону провести такую проверку, чтобы убедиться, что все, что отправляется, соответствует интересам США. Поэтому это просто пауза для пересмотра – чтобы гарантировать, что все, что Пентагон отправляет, отвечает наилучшим интересам нашей армии и наших военнослужащих».