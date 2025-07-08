Вашингтон может возобновить военную помощь Украине после встреч в Киеве и Риме

Вашингтон может возобновить военную помощь Украине после встреч в Киеве и РимеВизиты на высоком уровне запланированы на ближайшие недели
Приостановленные поставки Киеву американского оружия могут возобновиться после серии американо-украинских встреч на высоком уровне в Италии и на Украине в течение следующей недели. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«Эти встречи могут стать ключом к возобновлению части помощи, о приостановлении которой, как впервые сообщило издание Politico в начале этого месяца, было сообщено ранее», – говорится в материале.
Отмечается, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи. Следом, на этой и следующей неделе, состоятся встречи в Киеве, и «вопрос о помощи наверняка будет в верхней части повестки дня».
По данным источников Politico, Вашингтон дал понять Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники вскоре будут возобновлены, но точные сроки названы не были.
7 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Украине будет направлено дополнительное вооружение, преимущественно оборонительного характера. 1 июля, Politico писало, что Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.