Вашингтон может возобновить военную помощь Украине после встреч в Киеве и Риме

Отмечается, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи. Следом, на этой и следующей неделе, состоятся встречи в Киеве, и «вопрос о помощи наверняка будет в верхней части повестки дня».