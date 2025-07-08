Трамп: урегулирование конфликта РФ и Украины оказалось сложнее ожиданий
Задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось, заявил президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме, передает ТАСС.
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки ЕС оружия Киеву не способствуют мирному урегулированию конфликта, а только продлевают процесс боевых действий. Он высказался и о поставках вооружений со стороны США, отметив очевидность их продолжения, несмотря на противоречивую информацию.
8 июля Трамп объявил, что США предоставят Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Решение также подтвердил Пентагон. 1 июля издание Politico сообщало о временной приостановке поставок американский зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.
Портал Axios со ссылкой на источники написал, что американский лидер пообещал президенту Украины немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot. По данным собеседников издания, это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил его освободить перехватчики. Тогда же он заявил, что Берлин готов купить у Вашингтона батареи Patriot и направить их Киеву.