Трамп: урегулирование конфликта РФ и Украины оказалось сложнее ожиданий

Портал Axios со ссылкой на источники написал, что американский лидер пообещал президенту Украины немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для Patriot. По данным собеседников издания, это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и попросил его освободить перехватчики. Тогда же он заявил, что Берлин готов купить у Вашингтона батареи Patriot и направить их Киеву.