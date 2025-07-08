Кремль: поставки ЕС оружия Украине не способствуют мирному урегулированию
Поставки европейских вооружений Украине не лежат в русле попыток добиться мирного урегулирования конфликта. Наоборот, такие действия способствуют продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Говоря о возобновлении поставок вооружений Киеву со стороны США, он отметил, что поступает противоречивая информация. Тем не менее очевидно, что они продолжаются, заключил Песков. Для того, чтобы определить, в каком количестве Вашингтон осуществляет эти поставки, «еще потребуется время», добавил он.
8 июля президент США Дональд Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Пентагон подтвердил возобновление поставок. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл, министерство обороны США начало отправку оборонительных вооружений на Украину «по указанию президента Трампа», чтобы «украинцы могли защитить себя, пока идет работа по установлению прочного мира».
Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину 1 июня из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз воспринимает приостановку поставок оружия на Украину со стороны США как «сигнал для наращивания европейских поставок» Киеву.