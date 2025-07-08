Кремль: поставки ЕС оружия Украине не способствуют мирному урегулированию

Говоря о возобновлении поставок вооружений Киеву со стороны США, он отметил, что поступает противоречивая информация. Тем не менее очевидно, что они продолжаются, заключил Песков. Для того, чтобы определить, в каком количестве Вашингтон осуществляет эти поставки, «еще потребуется время», добавил он.