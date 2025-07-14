Трамп выразил сомнение в необходимости принятия проекта о санкциях против РФ

11 июля газета The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин был готов к тому, что Трамп введет санкции против РФ, когда его терпение лопнет. Источники также сообщали изданию, что российский лидер, несмотря на возможные рестрикции, доволен своим взаимодействием с президентом США в 2025 г. и ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.