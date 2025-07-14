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Трамп выразил сомнение в необходимости принятия проекта о санкциях против РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что страна нуждается в принятии законопроекта, предусматривающего введение антироссийских санкций. Такое мнение он выразил в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», – подчеркнул Трамп, говоря о том, что законопроект сейчас рассматривается в американском сенате. При этом он отметил, что законодатели разработали «довольно хороший» документ.

На этой же встрече Трамп пригрозил, что в случае отсутствия решения конфликта России и Украины в течение 50 дней США введет «очень жесткие пошлины» как минимум в размере 100%.

11 июля газета The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин был готов к тому, что Трамп введет санкции против РФ, когда его терпение лопнет. Источники также сообщали изданию, что российский лидер, несмотря на возможные рестрикции, доволен своим взаимодействием с президентом США в 2025 г. и ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.

9 июля издание Politico сообщало, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) о введении санкций против России. Документ предполагает пошлины в размере 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

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