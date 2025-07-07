Собеседники издания указали, что Путин понимает, что Трамп может в конечном итоге ввести новые антироссийские санкции. При этом, по их словам, президент России доволен своим взаимодействием с американским лидером в этом году и ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.