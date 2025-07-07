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NYT: Путин готов к возможному введению Трампом санкций против России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин был готов к тому, что терпение президента США Дональда Трампа может лопнуть. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседники издания указали, что Путин понимает, что Трамп может в конечном итоге ввести новые антироссийские санкции. При этом, по их словам, президент России доволен своим взаимодействием с американским лидером в этом году и ожидает, что ему все же удастся договориться с ним об ослаблении ограничительных мер в будущем.

11 июля Трамп в интервью NBC News Трамп анонсировал «важное заявление по поводу России» 14 июля. Подробностей насчет него американский президент не привел. Он выразил разочарованность в России.

9 июля Politico писало, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) о введении санкций против России. В том числе, предполагается зафиксировать пошлины в 500% на импорт товаров из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

На следующий день госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против Москвы в качестве возможного варианта.

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