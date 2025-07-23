МИД Турции: Анкара имеет возможность контролировать перемирие на Украине

Анкара располагает всей необходимой инфраструктурой для контроля за соблюдением возможного перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом двусторонних переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Его слова передают «РИА Новости».