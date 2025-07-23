МИД Турции: Анкара имеет возможность контролировать перемирие на Украине
Анкара располагает всей необходимой инфраструктурой для контроля за соблюдением возможного перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом двусторонних переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Его слова передают «РИА Новости».
Фидан также выразил признательность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также президенту США Дональду Трампу за усилия, направленные на организацию переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Он отметил, что Турция с удовлетворением констатирует высокую оценку со стороны международного сообщества в адрес первых двух раундов переговоров. По его словам, конечной целью диалога должно стать достижение соглашения о полном прекращении огня.
Переговоры между российской и украинской делегациями продолжились в закрытом режиме после вступительного слова Фидана, отмечают «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что перед началом российско-украинских переговоров на уровне делегаций их главы – помощник президента РФ Владимир Мединский, глава службы нацбезопасности Рустем Умеров – и Фидан провели трехстороннюю встречу.
23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на этот же день. В ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.