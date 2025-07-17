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Мединский: Украине переданы тела 1000 солдат ВСУ за 19 погибших бойцов России

Это стало продолжением достигнутых в Стамбуле договоренностей
Ведомости

Помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что в продолжение договоренностей, достигнутых в Стамбуле, сегодня Украине были переданы еще 1000 тел солдат ВСУ.

«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», – написал он в своем Telegram-канале.

Последний раунд переговоров с Украиной прошел 2 июня в Стамбуле. Тогда стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Россия также объявила о решении передать украинской стороне 6060 тел военнослужащих.

Их передача началась 11 июня и проходила в несколько этапов. Взамен Россия получила тела 78 своих павших бойцов. 16 июня Россия завершила передачу 6060 тел. Затем Минобороны РФ объявило, что готово передать еще 2239 погибших солдат и офицеров.

О готовности к новому этапу переговоров российская сторона заявляла неоднократно. 14 июля пресс-секретарь президента РФ сказал: «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам».

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