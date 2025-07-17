Мединский: Украине переданы тела 1000 солдат ВСУ за 19 погибших бойцов России

Последний раунд переговоров с Украиной прошел 2 июня в Стамбуле. Тогда стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». Россия также объявила о решении передать украинской стороне 6060 тел военнослужащих.