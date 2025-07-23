Кремль ожидает очень сложный разговор с Украиной в Стамбуле

По словам Пескова, на новой встрече будут преимущественно обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов. Ими стороны обменялись в ходе второго раунда. При этом представитель Кремля отметил, что работа по согласованию меморандумов – это подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.