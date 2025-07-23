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Кремль ожидает очень сложный разговор с Украиной в Стамбуле

Третий раунд переговоров должен пройти 23 июля
Ведомости

 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о возможных результатах третьего раунда российско-украинских переговоров еще рано говорить. По его оценкам, грядущая встреча обещает быть непростой. В том числе – из-за разницы в меморандумах о прекращении огня.

«Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны», – сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

По словам Пескова, на новой встрече будут преимущественно обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов. Ими стороны обменялись в ходе второго раунда. При этом представитель Кремля отметил, что работа по согласованию меморандумов – это подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

Также ожидается продолжение обсуждения процесса взаимных обменов военнопленными. «Ну и при необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», – отметил он.

Делегацию РФ снова возглавит помощник президента Владимир Мединский . «У нас изменений в составе нет. Тот же состав», – подчеркнул Песков.

Российская делегация уже вылетела из Москвы в Стамбул. В ее составе, кроме Мединского, – замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. 

Зеленский при этом расширил свою делегацию до 14 человек, добавив представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Возглавит украинских переговорщиков секретарь СНБО Рустем Умеров (ранее он был главой делегации в статусе министра обороны Украины).

Встреча двух сторон конфликта запланирована на 19:00 мск. Ранее Песков призывал не ждать «прорывов из разряда чудес» от третьего раунда. По его мнению, договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже станут результатом.

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