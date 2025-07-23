Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в котором утвердил состав делегации со своей стороны. Он расширил ее, добавив представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), которых не было на первых двух раундах переговоров. Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров (ранее он был главой делегации в статусе министра обороны Украины). Помимо него, на переговорах будут присутствовать 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.