Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с УкраинойВстреча ожидается сегодня вечером
Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул, сообщают ТАСС и «Интерфакс». Там пройдет третий раунд переговоров с Украиной.
«Вылетели», – приводит ТАСС слова своего собеседника.
Ранее агентства писали, что встреча запланирована на вечер 23 июля. Украинские СМИ получили информацию от пресс-службы администрации президента Турции о точном времени начала третьего раунда – 19:00. Кремль не давал подтверждений.
23 июля стало известно, что Россия не будет менять состав российской делегации для третьей встречи с представителями Украины. Как и в рамках предыдущих двух раундов переговоров, главой делегации со стороны РФ будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в ее состав войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Эту информацию до этого подтверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, в котором утвердил состав делегации со своей стороны. Он расширил ее, добавив представителя омбудсмена и еще одного представителя генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ), которых не было на первых двух раундах переговоров. Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров (ранее он был главой делегации в статусе министра обороны Украины). Помимо него, на переговорах будут присутствовать 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.
Зеленский сообщал, что основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что сейчас варианты меморандумов двух стран абсолютно противоположные, в связи с чем эта ситуация требует внимания в ходе третьего раунда.