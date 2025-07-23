Переговоры РФ и Украины запланированы на вечер 23 июля
Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле состоится 23 июля в 19:00. Такую информацию получили СМИ Украины от пресс-службы администрации президента Турции, передает издание «Страна».
«РИА Новости» писало, что состав российской делегации для третьей встречи с представителями Украины останется прежним. Во главе, как и на предыдущих двух раундах, будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в состав войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава украинской делегации. В нее войдут, в отличие от двух первых раундов переговоров, представитель омбудсмена и еще один представитель генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров (ранее он был главой делегации в статусе министра обороны Украины). Помимо него, на переговорах будут присутствовать 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.
По словам Зеленского, основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств. Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что сейчас варианты меморандумов двух стран абсолютно противоположные, в связи с чем эта ситуация требует внимания в ходе третьего раунда.