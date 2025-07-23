Переговоры РФ и Украины запланированы на вечер 23 июля

23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава украинской делегации. В нее войдут, в отличие от двух первых раундов переговоров, представитель омбудсмена и еще один представитель генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ). Возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров (ранее он был главой делегации в статусе министра обороны Украины). Помимо него, на переговорах будут присутствовать 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.