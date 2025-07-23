Состав делегации РФ для переговоров с Украиной остался прежним

Предполагаемой датой основного переговорного дня, по данным ТАСС и «Интерфакса» может стать 23 июля. Эту же дату обозначил и Зеленский. Он говорил, что основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств. Кремль пока не подтвердил эту дату.