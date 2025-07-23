Состав делегации РФ для переговоров с Украиной остался прежним
Состав российской делегации для третьего раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле остался без изменений после двух предыдущих встреч, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в ее состав входят замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что российская сторона не будет менять состав делегации для третьего раунда переговоров с Украиной. При этом он уточнил, что точной даты для проведения встречи нет.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором уточнил состав украинской делегации. Ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Помимо него, в нее включены 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ и разведки, в том числе два новых члена – представитель омбудсмена и еще один представитель генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ).
Предполагаемой датой основного переговорного дня, по данным ТАСС и «Интерфакса» может стать 23 июля. Эту же дату обозначил и Зеленский. Он говорил, что основными темами для обсуждения на встрече будут новые этапы обмена пленными и подготовка встречи лидеров двух государств. Кремль пока не подтвердил эту дату.