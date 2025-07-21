Состав делегации РФ для переговоров с Украиной не изменится к третьему раунду

21 июля турецкая версия газеты Independent со ссылкой на источники писала, что третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти 23 или 24 июля в Стамбуле. По данным газеты, третья встреча будет включать вопросы по ограниченным темам. В частности, делегации могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.