Состав делегации РФ для переговоров с Украиной не изменится к третьему раунду
Российская сторона не будет менять состав делегации для третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», – добавил он.
Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе обеих встреч интересы РФ представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
21 июля турецкая версия газеты Independent со ссылкой на источники писала, что третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти 23 или 24 июля в Стамбуле. По данным газеты, третья встреча будет включать вопросы по ограниченным темам. В частности, делегации могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.
Днем ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины. Он назвал это место приемлемым.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 июля заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Затем ТАСС сообщил, что даты проведения третьего раунда переговоров России и Украины пока не были согласованы.