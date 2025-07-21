Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Состав делегации РФ для переговоров с Украиной не изменится к третьему раунду

Ведомости

Российская сторона не будет менять состав делегации для третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.  

«Мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас сразу проинформируем», – добавил он.

Российско-украинские переговоры возобновились в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе обеих встреч интересы РФ представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

21 июля турецкая версия газеты Independent со ссылкой на источники писала, что третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти 23 или 24 июля в Стамбуле. По данным газеты, третья встреча будет включать вопросы по ограниченным темам. В частности, делегации могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.

Днем ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины. Он назвал это место приемлемым.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 июля заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Затем ТАСС сообщил, что даты проведения третьего раунда переговоров России и Украины пока не были согласованы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных