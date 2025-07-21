Independent: третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 23 или 24 июля

По данным Independent, третий раунд переговоров между Россией и Украиной будет включать вопросы по ограниченным темам. В частности, делегации могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.