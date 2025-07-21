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Independent: третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти 23 или 24 июля

Ведомости

Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти 23 или 24 июля в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая версия газеты Independent со ссылкой на источники.

Собеседники газеты не уточнили информацию о конкретных месте, времени и уровне грядущей встречи.

По данным Independent, третий раунд переговоров между Россией и Украиной будет включать вопросы по ограниченным темам. В частности, делегации могут сосредоточиться на таких вопросах, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности в приграничных районах.

20 июля ТАСС со ссылкой на источник писал, что Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины. Он назвал это место «приемлемым». 

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе. Затем ТАСС сообщил, что даты проведения третьего раунда переговоров России и Украины пока не были согласованы.

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