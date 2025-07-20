ТАСС: Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины
Турецкий Стамбул остается площадкой для переговоров России и Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства назвал Стамбул приемлемой площадкой.
19 июля украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил с инициативой провести новый раунд переговоров с российской стороной на следующей неделе.
Затем ТАСС сообщил, что даты проведения третьего раунда переговоров России и Украины пока не были согласованы.
17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила о готовности российской делегации прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной.