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Захарова заявила о готовности делегации РФ прибыть в Стамбул для переговоров

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Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. 

О готовности России к переговорам 14 июля заявил и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам», – добавил он.

16 июля глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что украинская сторона готова продолжить диалог с РФ «в любое время и в любом месте».

С мая 2025 г. Стамбул принимает российско-украинские переговоры. На текущий момент проведены два раунда переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что точная дата следующей встречи будет назначена после завершения масштабных обменов, о которых стороны договорились ранее.

По словам Пескова, в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят проекты меморандумов, которыми предварительно обменялись. Представителя Кремля также спросили, есть ли основания полагать, что уход Украины от третьего раунда переговоров является подстрекательством со стороны европейцев. Песков сказал, что не может ответить на этот вопрос. При этом он отметил, что ведутся контакты по линии помощника президента и главы российской переговорной группы Владимира Мединского с его визави.

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