Захарова заявила о готовности делегации РФ прибыть в Стамбул для переговоров

По словам Пескова, в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят проекты меморандумов, которыми предварительно обменялись. Представителя Кремля также спросили, есть ли основания полагать, что уход Украины от третьего раунда переговоров является подстрекательством со стороны европейцев. Песков сказал, что не может ответить на этот вопрос. При этом он отметил, что ведутся контакты по линии помощника президента и главы российской переговорной группы Владимира Мединского с его визави.