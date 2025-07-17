Песков рассказал, что РФ и Украина будут обсуждать на третьем раунде переговоров

Песков рассказал, что РФ и Украина будут обсуждать на третьем раунде переговоровДата встречи будет определена после завершения обменов телами погибших
Москва ведет прямые переговоры с представителями киевского режима. На третьем раунде предстоит начать обсуждение проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь речь именно идет о прямых переговорах. Впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов», – уточнил Песков.
17 июля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украине требуются не только демилитаризация, денацификация, демократизация, но и депаразитизация, то есть умение жить самостоятельно, «отвечая за свои поступки».