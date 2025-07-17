Медведев предложил провести «депаразитизацию» Украины

Медведев объяснил, что между Третьим рейхом и современной Украиной есть некоторые сходства, несмотря на то что они отличаются «по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии». В первую очередь он отметил отсылки к нацистской символике на украинской военной форме и бронетехнике, а также насаждаемую на государственном уровне ненависть к соседним государствам. Кроме того, по его словам, на Украине, как и в фашистской Германии, проявляется «несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры».