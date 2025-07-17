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Медведев предложил провести «депаразитизацию» Украины

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что к Украине нужно применить сформулированный в 1945 г. в Потсдаме принцип «Трех Д»: демилитаризация, денацификация и демократизация. Такой же подход применялся к Германии после окончания войны.

По его словам, демилитаризация – это не наказание, а шанс «перестать быть пешкой в чужих кровавых геополитических игрищах». Денацификация, или «дебандеризация», – не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием и исторической памятью. Демократизация же – не просто выборы, но восстановление институтов власти.

«К этим трем "Д" я бы добавил четвертое: депаразитизация, или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки», – сказал он в интервью ТАСС.

Медведев объяснил, что между Третьим рейхом и современной Украиной есть некоторые сходства, несмотря на то что они отличаются «по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии». В первую очередь он отметил отсылки к нацистской символике на украинской военной форме и бронетехнике, а также насаждаемую на государственном уровне ненависть к соседним государствам. Кроме того, по его словам, на Украине, как и в фашистской Германии, проявляется «несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры».

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Тогда же Киев ввел военное положение. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. В последний раз закон о продлении военного положения президент Украины подписал 18 апреля (до 6 августа 2025 г.).

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