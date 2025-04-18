Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране

Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время его действия ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции страны. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. С тех пор действие законов регулярно продлевается.