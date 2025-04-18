Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в стране до 6 августа текущего года. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.
В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что таким решением руководство Украины пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время его действия ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции страны. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля 2024 г. С тех пор действие законов регулярно продлевается.