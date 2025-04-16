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Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней

Ведомости

Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».

Решение было принято почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.

Нынешнее продление военного положения является уже 13-ым. В прошлый раз военное положение в стране продлевалось в феврале – также на 90 дней до 9 мая. Ранее такое же решение было принято в октябре 2024 г.

Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время его действия ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции страны. Закон о всеобщей мобилизации украинский президент Владимир Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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