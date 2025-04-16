Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней
Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
Решение было принято почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.
Нынешнее продление военного положения является уже 13-ым. В прошлый раз военное положение в стране продлевалось в феврале – также на 90 дней до 9 мая. Ранее такое же решение было принято в октябре 2024 г.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время его действия ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции страны. Закон о всеобщей мобилизации украинский президент Владимир Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.