Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней
Депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Совет поддержал законы о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 дней», – написал он. Продление военного положения поддержало 311 депутатов, мобилизации – 304.
В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г. Железняк уточнил, что 29 октября состоялось 13-е по счету голосование за продление.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. Во время действия военного положения ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции Украины. Закон о всеобщей мобилизации президент Владимир Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.