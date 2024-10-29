Что происходит в Курской области на 85-й день после вторжения ВСУ

По данным Минобороны России, подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны ВСУ в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Были отражены пять контратак противника в направлении Дарьино и Новоивановки. Потери украинской армии составили до 60 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.