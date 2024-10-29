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Что происходит в Курской области на 85-й день после вторжения ВСУ

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих
Инна Шульгина
Евгений Биятов / РИА Новости

Бои российских военнослужащих с украинской армией в Курской области продолжаются почти три месяца – с тех пор, как 6 августа противник вторгся в регион. По данным Минобороны, за минувшие сутки потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 400 военнослужащих. С момента начала боевых действий регион покинули 141 555 жителей, из них более 45 000 вернулись домой.

«Ведомости» собрали актуальную информацию о происходящем в Курской области на 85-й день боев.

Сводка Минобороны

По данным Минобороны России, подразделения российской группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны ВСУ в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово. Были отражены пять контратак противника в направлении Дарьино и Новоивановки. Потери украинской армии составили до 60 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также бригады спецназначения, трех бригад теробороны ВСУ, бригады нацгвардии Украины в районах 23 населенных пунктов.

В Сумской области российская армия атаковала районы сосредоточения и резервы четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны ВСУ, бригады нацгвардии Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в районах 12 населенных пунктов украинского региона.

Согласно сводке оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих.

Возвращение домой

В Курскую область вернулись более 45 000 из 141 555 жителей, покинувших регион после вторжения ВСУ. По данным областного управления МЧС России, непосредственно в Курской области работают 70 пунктов временного размещения (ПВР), в которых проживают более 7500 человек, из которых 1505 – дети. К проведению эвакуационных мероприятий от МЧС России привлечены 546 человек и 109 единиц техники.  

Пострадавшим оказывается финансовая поддержка, свыше 140 000 граждан получили единовременные выплаты по 15 000 и 10 000 руб. Всего принято 249 931 заявление.

Киев доложил Вашингтону о планах в регионе

Министру обороны США Ллойду Остину в ходе его визита в Киев лично доложили о планах ВСУ в Курской области и на востоке, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы слышали от украинцев, что они создали там буферную зону, что они намерены ее удерживать», – отмечала Сингх. По ее словам, глава Пентагона понимает важность курской операции ВСУ, но на востоке продолжаются серьезные бои.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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