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МЧС: в Курскую область вернулись более 45 000 эвакуировавшихся жителей

Ведомости

После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область приграничную территорию покинули 141 555 человек, из них уже вернулись к местам постоянного проживания более 45 000 граждан. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.

Непосредственно в Курской области функционируют 70 пунктов временного размещения (ПВР), в которых проживают более 7500 человек, из них 1505 – дети. К проведению эвакуационных мероприятий от МЧС России привлечены 546 человек и 109 единиц техники.  

Оказывается финансовая помощь пострадавшим. Всего принято 249 931 заявление. Более 140 000 граждан получили единовременные выплаты по 15 000 и 10 000 руб.

Кроме того, специалисты МЧС России проводят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов – всего отработано 1258 боеприпасов.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также был объявлен режим ЧС федерального характера. В конце октября председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил «РИА Новости», что всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести жителей Курской области. Пока удалось найти 1088 человек, сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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