МЧС: в Курскую область вернулись более 45 000 эвакуировавшихся жителей

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также был объявлен режим ЧС федерального характера. В конце октября председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил «РИА Новости», что всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести жителей Курской области. Пока удалось найти 1088 человек, сказал он.