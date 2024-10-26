Российский Красный Крест помог найти в Курской области 1088 человек
Более 1000 человек, пропавших в Курской области после проникновения в регион украинских военных, были найдены, сообщил «РИА Новости» председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. Всего организация получила 5600 обращений по поиску пропавших без вести.
Сейчас удалось найти 1088 человек, уточнил Савчук. По его словам, работу по поиску одного пропавшего может занять несколько дней.
«Мы сверяемся с пунктами временного размещения, с другими НКО, с медицинскими организациями. На нашем сайте есть форма, которую можно заполнить для запроса, и есть телефон горячей линии 8 800 250 26 29», – сказал он.
Работа РКК в связи с событиями в приграничном регионе стала более интенсивной, от граждан поступает огромное количество обращений, добавил глава РКК.
14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам омбудсмена, украинские военные насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, родственники пытаются их найти. В октябре РКК также сообщил, что организация собрала свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор там ведутся бои между российскими и украинскими военными. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.