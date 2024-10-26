Российский Красный Крест помог найти в Курской области 1088 человек

14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам омбудсмена, украинские военные насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, родственники пытаются их найти. В октябре РКК также сообщил, что организация собрала свыше 338 млн руб. для более 95 000 пострадавших от обстрелов.